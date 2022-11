Marvel Snap è un gioco di carte piuttosto intelligente, che utilizza una quantità limitata di meccaniche per permettere al giocatore di approcciarsi al titolo in una grande varietà di modi. Ci sono moltissime combinazioni tra le varie carte e ciò permette ai giocatori più spassionati di creare mazzi sempre diversi. Data questa importante varietà, cerchiamo di vedere quali sono i migliori mazzi di Marvel Snap.

Le carte di Marvel Snap sono divise in diversi pool da tenere in considerazione per capire il livello di complessità delle carte stesse. I mazzi per principianti sono solitamente composti nella loro totalità da carte del pool 1, mentre i mazzi più competitivi prevedono carte anche dal pool 2 e pool 3. Per cercare di ottenere le carte esteticamente da più belle da vedere, date un’occhiata alle nostre guide su come ottenere più oro e crediti gratuiti.

Mazzo Sera & Zero

Questo mazzo di Marvel Snap si basa sul funzionamento quasi sinergico di due carte molto potenti: Zero, che rappresenta la carta perfetta per tendere trappole in grado di disruptare le strategie dei propri nemici, e Sera che invece ha il potere di far costar di meno qualsiasi carta si voglia lanciare. Solitamente la conclusione viene lasciata a una combinazione di una carta ad alto potere d’attacco e Taskmaster, che con costo davvero ridotto permette di copiare le statistiche di un altra carta.

Lista carte Sera & Zero

Angela

Bishop

Carnage

Lizard

Maximus

Mysterio

Red Skull

Sera

Taskmaster

Typhoid Mary

Zero

Mazzo Deathpool

Questo mazzo utilizza una particolare sinergia tra Deadpool e Death per giocare in maniera super efficace dagli effetti che comprendono distruzione e sacrificio di altre carte. Sfruttando carte come Deadpool, Venom o The Hood è possibile rendere il board più gestibile, potenziare le proprie creature e soprattutto semplificare la giocata di Death, carta che da sola è in grado di risolvere la situazione in almeno uno dei terreni di gioco.

Lista carte Deathpool

Bucky Barney

Carnage

Deadpool

Death

Deathlok

The Hood

Hulk Buster

Killmonger

Nova

Taskmaster

Wave

Mazzo Patrioti

Questo mazzo è un perfetto esempio di come sia possibile vincere le partite combinando due strategie ben diverse tra loro. Il mazzo infatti ha un early game che si basa sulle caratteristiche di Patriota, Ka-Zar e carte deboli come Wasp, Misty Knight, Shocker (con un eventuale Blue Marvel a potenziare ancora i più deboli). Una volta impostato il gioco in questa maniera il mazzo tende a infestare il campo di gioco con gli effetti di carte come Ultron, Debri o Squirrel Girl; queste creature minuscole vengono ulteriormente potenziate da Blue Marvel e Kazar, lasciando poi a Onslaught il compito di chiudere la partita in caso di necessità.

Lista carte patrioti

Blue Marvel

Debrii

Ka-zar

Mister Sinister

Misty Knight

Mystique

Onslaught

Patriot

Shocker

Squirrel Girl

Ultron

Wasp

Mazzo Cable & Mantis

Questo mazzo con Cable e Mantis è molto particolare, permettendo al giocatore di fruire delle carte degli avversari letteralmente rubandole. Le carte rubate, poi, possono venir potenziate ulteriormente dall’effetto di The Collector, venendo poi protetti dall’effetto di America Chavez. È legittimo aspettarsi un qualche tipo di nerf in breve tempo a questo mazzo poiché sta monopolizzando il meta in questi primi mesi di gioco, ma rientra comunque per ora tra i migliori mazzi di Marvel Snap.

Lista carte Cable & Mantis

Elektra

Mantis

Nightcrawler

Nova

The Collector

Carnage

Cable

Sentinel

Devil Dinosaur

Moon Girl

Deathlop

America Chavez

Mazzo Agatha

A non parlare di questo folle mazzo ci sembrava di fare un torto a qualcuno e quindi eccoci qui. Il mazzo con Agatha Harkness protagonista è uno dei più folli mai visti all’interno dei giochi di carte collezionabili poiché si basa su un’abilità molto specifica: quella di lasciar il mazzo giocato dalla CPU interpretata da Agatha Harkness. Per massimizzare le possibilità di vittoria il trucco è molto semplice: tenere nel mazzo un numero quantomeno consistente di carte dall’elevato power level, permettendo quindi alla CPU di giocare sempre carte piuttosto potenti. Le vittorie non sono sempre assicurate ma, di sicuro, è un mazzo con cui è divertente stupire gli amici.

Lista carte Agatha