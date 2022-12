Come da tradizione, in questo periodo natalizio anche i videogiochi più popolari del momento tendono a festeggiare questa festività in modi sempre originali. Oltre a poter fruire di veri e propri eventi stagionali ricchi di contenuti, molte delle community ottengono anche degli oggetti da riscattare in-game all’interno delle proprie esperienze preferite. In tutto questo anche il recente Marvel Snap ha organizzato un qualcosa che farà sicuramente piacere a tutta la community.

Il titolo di carte per dispositivi mobile e PC ha debuttato solamente qualche mese fa, e in un tempo record è riuscito ad ottenere il favore di una grande fetta di appassionati. Ora, per festeggiare il periodo natalizio, il team di sviluppo ha deciso di fare un regalo inaspettato ai giocatori del titolo. In poche parole, chiunque acceda al gioco di carte da qui fino al giorno di Natale, riceverà una carta molto speciale in via del tutto gratuita.

Si tratta della carta di Nick Fury autografata dall’attore Samuel L. Jackson. Un bellissimo tributo al noto attore statunitense che ha dato vita al personaggio all’interno del Marvel Cinematic Universe e che è stato presente in prima persona anche all’interno di uno degli spot di Marvel Snap. Come già accennato, non vi serve fare altro che accedere al gioco entro il 25 dicembre e la carta in questione diventerà vostra.

La carta di Nick Fury autografata è una delle diverse varianti presenti in Marvel Snap, e come la sua versione base costa 5 punti per essere utilizzata su uno dei tre campi di battaglia e presenta un danno di 7. La cosa curiosa di questo contenuto, però, è assistere come ormai anche l’attore Samuel L. Jackson faccia parte di questo fantastico e immenso gioco di carte targato Marvel.

