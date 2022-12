In questo periodo sono diverse le compagnie che stanno donando una serie di interessanti giochi gratis. D’altronde siamo nel a un passo dall’inizio delle festività natalizie e anche i vari store digitali ne approfittano per fare ai propri utenti diversi regali. Lo sta facendo l’Epic Games Store con regali a cadenza giornaliera e anche GOG, in queste ore, sta regalando un titolo da non perdere per nessuno motivo al mondo.

Oltre a questi due noti store digitali, anche Steam, delle volte, ci permette di mettere le mani su molteplici giochi gratis. In questi giorni, per esempio, è possibile riscattare a costo zero un’esperienza molto speciale che mischia insieme l’atmosfera natalizia e la pallavolo. Il tutto è nato dall’idea di Digital Eclipse, con il publisher che ha deciso di regalare a chiunque uno dei prossimi titoli facenti parte del progetto DEArcade, ovvero Jollyball.

Per riscattare questo titolo, però, non dovrete andare a cercarlo sulla pagina dedicata presente su Steam. Se siete interessati a questo titolo che strizza l’occhio agli arcade da sala giochi e ai titoli sportivi della generazione NES, vi basterà visitare l’account Steam di Digital Eclipse e seguire tutte le istruzioni che il publisher ha pubblicato all’interno di un nuovo post che potete trovare comodamente cliccando a questo indirizzo.

https://mobile.twitter.com/DigitalEclipse/status/1604914882234589185

Come sottolinea anche lo stesso publisher, vi conviene essere lesti se volete fare vostro Jollyball, dato che questo speciale dono natalizio non sarà riscattabile gratuitamente per molto tempo. Nello specifico, avete tempo fino a domani 21 dicembre 2022 per aggiungere questo titolo sportivo a tema natalizio alla vostra ludoteca digitale Steam, e per farlo non vi serve fare altro che seguire tutti i semplici passaggi che trovate sul post pubblicato su Twitter da Digital Eclipse.

