Zenless Zone Zero: tutti i bangboo (tierlist)

Se avete cominciato da poco a giocare a Zenless Zone Zero, probabilmente avrete già incontrato i Bangboo, ovvero le unità di supporto del nuovo prodotto di MihoYo.

Quando si tratta di combattere i Bangboo sono importanti almeno quanto i personaggi che decidiamo di avere in squadra, visto che influenzano il flusso del combattimento con skill attive, skill passive e attacchi concatenati. Il problema è scegliere il bangboo adatto a sé all'interno di Zenless Zone Zero, cosa che diventa molto più facile se si ha accesso a una valutazione completa. Proprio per questo motivo andiamo a vedere insieme la Tier List dei Bangboo dentro ZZZ.

Come scegliere il miglior Bangboo in Zenless Zone Zero

Normalmente si può essere portati a pensare di scegliere il Bangboo adatto a sé sulla base dei danni che sono portati dal pet della situazione; in realtà i Bangboo possono portare con sé tutta una serie di buff specifici che, quando incastonati nella maniera corretta, possono portare un giocatore a modificare la composizione della propria squadra in maniera netta.

La scelta del bangboo, quindi, non può prescindere dall’analisi della propria squadra e del proprio playstyle. Per cercare di semplificare questo processo, abbiamo raccolto per voi tutti i bangboo in una cmoda tier list.

Zenless Zone Zero: tier list Bangboo (completa)

Al momento nel gioco ci sono venti diversi Bangboo che si moltiplicheranno durante il corso dei prossimi anni. Vediamo intanto come se la cavano questi al momento nel gioco per qualità e per vantaggi.

Giusto un osservazione: Zenless Zone Zero già da una valutazione (Tier S, Tier A, etc) ai vari Bangboo presenti nel gioco; le nostre valutazioni sono scollegate da quelle degli sviluppatori e si basano su quanto abbiamo scoperto del gioco e su quanto, in generale, le community abbiano costruito e ragionato intorno al gameplay.

Tier S

Amilion

Butler

Sharkboo

Safety

Resonaboo

Tier A

Rocketboo

Plugboo

Magnetiboo

Bangvolver

Booressure

Exploreboo

Tier B

Avocaboo

Penguinboo

Paperboo

Electroboo

Tier C