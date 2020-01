Marvel’s Avengers: Crystal Dynamics era pronta alle critiche

Dal primo trailer presentato, Marvel’s Avengers è stato bersaglio delle più disparate critiche. Le discussioni sono state in tutto e per tutto molto accese ma a quanto pare, Crystal Dynamics si aspettava di ricevere delle critiche non appena si è messo a lavorare sul gioco per Square Enix.

Creare un gioco su personaggi estremamente delicati come gli Avengers e le varie licenze Marvel, comporta sempre dei grandi rischi e il team di Crystal Dynamics ne era a conoscenza.

Uno degli argomenti che hanno fatto più discutere è stato certamente quello dell’aspetto dei vari personaggi, ma anche questo era previsto: “Si tratta di 80 anni di storia Marvel quella con cui stiamo giocando e sapete, la gente tende a dimenticare, ma quando i primi film sono venuti fuori ci furono un sacco di critiche da parte dei fan“, ha affermato durante un’intervista Shaun Escayg, sceneggiatore del gioco Marvel’s Avengers. “Questo non è il modo in cui Iron Man parla! Si sentiva dire, e ora stiamo affrontando la stessa cosa con il gioco, in un certo senso ce lo aspettavamo“, ha continuato Escayg.

Ricordiamo che Escayg ha una grande esperienza con giochi di stampo narrativo, sull’impronta di Uncharted e The Last of Us, lo sceneggiatore ha deciso di creare un mondo Marvel fresco, originale e familiare.

“Quando sono intervenuto era ancora molto presto, avevano solo una sorta di framework e il mio approccio è stato cercare dei veri conflitti per ogni personaggio e trovare il modo in cui portare avanti la storia insieme a questi, con il modo in cui queste cose colpiscono la loro possibilità di combattere e di evolversi“.

Ricordiamo che l’uscita del gioco è stata ufficialmente posticipata a settembre sempre su PC, PS4 e Xbox One.