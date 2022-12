Uscito nel 2020, Marvel’s Avengers sarebbe oramai sulla via del tramonto. A riportarlo da miller Ross, insider che da sempre vicino all’ambiente di questa industria. Secondo le sue parole, pubblicate in un lungo report, Crystal Dynamics sarebbe oramai pronta a staccare il supporto al gioco, rispettando però ciò che era stato promesso al lancio.

Andiamo con ordine: secondo quanto riportato da Ross, Crystal Dynamics non avrebbe nessun tipo di contenuto previsto per Marvel’s Avengers dopo il 2023. Il titolo, uscito nel 2020, doveva inizialmente essere supportato dai 3 ai 5 anni di contenuti. Le promesse sarebbero state dunque rispettate, almeno per la durata minima dei contenuti, ma è chiaro che dietro questa possibile decisione ci siano altri fattori importanti.

Al di là delle dichiarazioni di Crystal Dynamics, Marvel’s Avengers non è stato un progetto fortunato. Il lancio del 2020 è stato fortemente criticato sia sotto il lato tecnico che quello dei contenuti. Fin da subito il team di sviluppo si è reso conto di essersi imbarcato in una sfida decisamente più grande e ci è voluto decisamente più tempo prima di una ripresa, che non è mai avvenuta a livello totale. La probabilmente scelta di supportare il gioco per soli 3 anni rientrerebbe dunque in un’operazione di “salvataggio”, soprattutto ora che il team di sviluppo fa parte di Embracer Group. Mantenere le promesse sì, ma forse in questo momento sarebbe meglio andare avanti e spostarsi su altri progetti, come il prossimo Tomb Raider.

Quali tipi di contenuti finali arriveranno nel gioco non è ancora chiaro. Sicuramente però Crystal Dynamics dovrà pubblicare qualche tipo di contenuto nel corso del prossimo anno. Attenzione però: nonostante il supporto possa venire staccato, non significa che il titolo non sarà più giocabile. Secondo il report, infatti, Crystal Dynamics manterrà comunque attivi i server, ma senza proporre nuovi raid, personaggi e altri tipi di aggiunte. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e novità in dirittura d’arrivo.