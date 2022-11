Meglio tardi che mai, ci verrebbe da dire. A due anni di distanza dal lancio, infatti, i contenuti end game di Marvel’s Avengers sono finalmente disponibili per tutti. Previsti inizialmente per il 2020, Crystal Dynamics è stata in realtà impegnata nello sistemare il gioco, che ha sofferto un giudizio decisamente critico dai giocatori, come era facile aspettarvi: per la prima volta in assoluto, infatti, il team di sviluppo ha lavorato a un GaaS (Game as a Service) e sono oramai tantissimi i videogiochi di questa natura che impiegano spesso diverso tempo prima di diventare pienamente godibili.

Il contenuto per l’end game si chiama Cloning Lab Omega-Level Threat, ed è disponibile a partire dalla giornata di ieri. Nell’attività, i giocatori affrontano un nuovo villain, la scienziata suprema Monica Rappacini. Si tratta sostanzialmente di un raid e per accedervi i giocatori devono essere al livello 175.

La storia di Marvel’s Avengers è una delle più sfortunate in assoluto. Nato come un vero e proprio gioco frutto della collaborazione tra Square Enix e Marvel, in realtà sono stati diversi gli aspetti criticati da parte dei giocatori e della critica. Il gioco è finito presto nel dimenticatoio e non era raro trovare le copie fisiche a un prezzo decisamente basso poche settimane dopo il lancio. Nel corso degli ultimi due anni Crystal Dynamics ha cercato di rimediare, ma il titolo è ancora ben lontano dal decollo vero e proprio e soprattutto è ancora distante dalla forma definitiva che avrà.

L’arrivo del nuovo contenuto per Marvel’s Avengers può però rappresentare una sorta di rinascita, come accaduto in passato. Anche No Man’s Sky, infatti, ci ha messo decisamente un po’ prima di diventare quel prodotto completo e rifinito che conosciamo oggi. Ci vuole dunque ancora un po’ di pazienza, ma l’arrivo dei contenuti end game rappresentano sicuramente un punto di svolta.