Quando si parla di microtransazioni è sempre difficile poter dare un giudizio su un prezzo richiesto da un publisher o uno sviluppatore. Non sembra però il caso di Marvel’s Avengers, con Crystal Dynamics che sta chiedendo forse un esborso monetario troppo alto per un semplice cosmetico, che non aggiunge nulla di nuovo al gioco in termine di gameplay.

Come scoperto da GamesRadar, il team di sviluppo ha deciso di lanciare una nuova skin di Thor. La differenza, rispetto a quella in-game, è l’assenza dell’elmo che viene indossato dal personaggio, che in questa maniera sfoggia una folta chioma bionda. Non si tratta neanche di una skin inedita in realtà, ma di una semplice variante che appunto è priva di un elemento. Per ottenere questa skin è necessario però pagare ben 1.400 crediti, ovvero circa 14 Dollari.

Chiaramente il pubblico non ha apprezzato il prezzo, né la scelta di metterla a pagamento. Su Twitter si è scatenato un backlash decisamente importante, ma il commento che più ha colpito la stampa straniera (e noi) è sicuramente il paragone di un utente del social network, con un altro gioco Marvel, ovvero Midnight Suns. “In Marvel’s Midnight Suns non è necessario pagare per rimuovere un elemetto. Portatevi al loro livello”, il commento di un giocatore, che ovviamente rischia di raccogliere diversi consensi da parte del pubblico.

In @midnightsuns you dont have to pay to unequip a helmet. Get on their level — Code Name: Peep Peep (@PineappleB33) January 12, 2023

Non è la prima volta che Marvel’s Avengers si ritrova al centro delle polemiche. Il gioco non è sicuramente nato sotto una buona stella, soprattutto considerando i continui rinvii dei contenuti e il poco supporto dagli sviluppatori. La speranza è che Crystal Dynamics possa riprendere a trattare i giochi Marvel, in maniera leggermente migliore grazie all’acquisizione di Embracer Group, ma ovviamente è ancora troppo presto per poterne parlare. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

