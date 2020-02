Marvel’s Avengers: la lista degli obbiettivi finisce in rete

I primi 2 mesi del 2020 sono stati decisamente molto strani per il mondo videoludico. Se per caso ve lo foste perso, durante le prime settimane di gennaio, svariate opere videoludiche hanno subito dei rimandi. Tra tutti i vari titoli spostati sicuramente il rimando di Marvel’s Avengers va considerato uno dei più “dolorosi” per i fan. Previsto inizialmente per il mese di maggio, il titolo Square Enix è stato ulteriormente spostato di ben 4 mesi.

Per rimediare a questo “rinvio” la software house del gioco ha deciso in questi ultimi giorni di rilasciare qualche informazione particolare sul futuro Marvel’s Avengers. Ovviamente non stiamo a parlare di annunci importantissimi, ma di qualche piccolezza (come per esempio il bonus pre-order) che potrebbe far mantenere l’hype per il gioco ancora in alto. Tuttavia durante le scorse ore un’interessante novità ha iniziato a circolare in rete (anche se probabilmente in maniera non voluta).

A quanto sembra sul noto sito TrueAchivements sono stati ufficialmente svelati tutti i vari obbiettivi presenti in Marvel’s Avengers. La lista va a contare circa 50 obbiettivi/trofei. Molti fra questi achivements risultano segreti e probabilmente stanno ad indicare le varie missioni della modalità storia. Per il momento né Square Enix né Crystal Dynamics hanno commentato l’accaduto, ma vista attendibilità del sito in questione ci sembra una lista molto veritiera.

Sicuramente il reveal di questa lista è molto inaspettato visto che all’uscita del titolo mancano ancora tantissimi mesi. Tuttavia si potrebbe anche trattare di una mossa “di marketing” specifica per tenere il gioco a gala fino al prossimo settembre. Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers uscirà il prossimo 4 Settembre 2020 per PS4, Xbox One e PC. Per ulteriori dettagli su questo titolo vi invitiamo di rimanere sintonizzati sul nostro sito!