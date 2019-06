Marvel’s Avengers avrà microtransazioni, confermato ufficialmente

Marvel's Avengers presenterà una serie di microtransazioni: ecco i dettagli emersi sull'argomento, tramite le parole degli sviluppatori stesso.

Il nuovo gioco di Square Enix e Crystal Dynamics dedicato ai Vendicatori, Marvel’s Avengers, è stato svelato durante la conferenza della società giapponese avvenuta lo scorso martedì all’E3 2019. Si tratta di un gioco d’azione con una forte componente narrativa che però non rinuncia a una struttura da game as a service con co-op. Sappiamo che saranno introdotti nel corso del tempo nuovi contenuti tramite DLC, il primo dei quali dedicato a Ant-Man, che si unirà a Captain America, Vedova Nera, Hulk, Iron Man e Thor.

È stato anche confermato che il gioco non vuole proporre loot box o meccaniche pay-to-win; questo non significa, però, che non ci saranno microtransazioni. La conferma arriva direttamente dal capo di Crystal Dynamics, Shaun Escayg, che ha spiegato che sarà possibile comprare degli outfit predefiniti. Il lead combat designer Vincent Napoli ha inoltre confermato che tali oggetti non avranno alcun effetto sul gameplay.

Gli appassionati possono quindi stare tranquilli: Marvel’s Avengers non ci costringerà a pagare per poter rimanere allo stesso livello degli altri giocatori. Nella nostra anteprima possiamo leggere: “Togliamoci subito il dente: il gioco non regge il paragone con i film, e avere ancora sotto gli occhi lo strabordante Endgame non aiuta. Come è stato per Spider-Man, l’esclusiva PS4, anche in questo Marvel supporta il progetto ma non concede i diritti degli autori, vuoi per il costo, vuoi per accordi che ignoriamo. Il risultato è che le software house devono reinterpretare aspetto e look dei personaggi, e se per Spidey il risultato è eccellente, qui la storia è un po’ diversa.”

Marvel’s Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento? Il gioco vi interessa? Il pubblico mondiale è di certo attratto, visto che è il secondo trailer dell’E3 2019 più visto: la classifica completa è disponibile qui.