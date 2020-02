Marvel’s Avengers: svelato un nemico e tre eroi in formato figures

Marvel’s Avengers è stato rimandato a settembre, rispetto alla sua release iniziale di maggio, ma non per questo Square Enix ha deciso di rallentare la campagna di marketing per il gioco. L’editore giapponese ha infatti tenuto un evento dedicato al gioco di Crystal Dynamics al New York Toy Fair, mostrando una serie di action figures dedicate ai personaggi di Marvel’s Avengers. In totale sono quattro figure, tre eroi e un nemico.

Parliamo di Abominio, uno dei più grandi avversari di Hulk. Abominio era stato svelato alla fine del 2019, quindi non si tratta di una grande sorpresa. Il fatto però che abbia una propria figure e che sia stata svelata in questo modo potrebbe indicare che si tratta di un personaggio molto più importante di quanto immaginato precedentemente. Potete vedere l’aspetto di Abomino in versione giocattolo qui sotto, insieme ai tre eroi già svelati per questa linea di prodotti: Ms Marvel, Captain America e Iron Man.

Oltre questi personaggi, è stato svelato che ci sarà una riproduzione di Vedova Nera oltre a una versione di Iron Man in “tuta spaziale”: probabilmente quest’ultimo costume è legato a un momento specifico della trama, quindi scopriremo altro più avanti o, addirittura, dopo l’uscita del gioco se Square Enix e Marvel vorranno mantenere l’effetto sorpresa.

Le figure mostrate fanno parte della serie Marvel Legends: pare inoltre che Ms Marvel sia identica a una figure già disponibile nella linea normale di Legends, mentre Captain America utilizza il design originale creato per il gioco, quindi è effettivamente un nuovo pezzo. Infine, è stato annunciato che ci saranno usare serie di Funko Pop dedicato a Marvel’s Avengers: i personaggi saranno Captain America, Iron Man, Ms. Marvel, Thor, Taskmaster, Hulk, e Vedova Nera (più altri da annunciare).

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia dal 4 settembre 2020.