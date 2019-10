Marvel’s Avengers: ecco quanto durerà l’atteso titolo

Finalmente è stata rivelata la durata dell'attesissimo Marvel's Avengers, titolo di Square Enix attualmente in lavorazione.

In questi giorni continuano ad emergere sempre nuovi dettagli sull’attesissimo Marvel’s Avengers, con Crystal Dynamics che continua a rivelare sempre nuove info sull’interessante progetto. Dopo l’annuncio di Kamala Khan come personaggio giocabile nella giornata di ieri, infatti, è stato svelata anche la durata indicativa del titolo.

A darci tali informazioni è stato nientepopodimeno che Rich Briggs, il Senior Brand Director di Crystal Dynamics, che ha infatti dichiarato: “La durata del titolo dipende da quanto effettivamente i giocatori vorranno immergersi nel nostro lavoro. Volendo percorrere dritto, seguendo solo la storia principale, credo siano necessarie circa 10-12 ore di tempo in totale”

Nel caso volessimo invece esplorare il tutto più a fondo il discorso sarà invece diverso. Briggs ha infatti continuato: “Se volete invece vedere ogni singola cosa, completando ogni missione secondaria e tutto il resto, saranno necessarie più di 30 ore, come nei vari Tomb Raider. Bisogna comunque tenere in considerazione che avremo un corposo supporto post-lancio, con tanto di nuovi eroi e molto altro ancora che allungheranno tale stima”

Come riporta la nostra anteprima, che potete trovare qui, non c’è troppo di cui preoccuparsi. Crystal Dynamics è infatti pienamente convinta del proprio lavoro: “abbiamo apprezzato la sicurezza e la convinzione con la quali tutti questi dettagli ci sono stati esposti, a dimostrazione del fatto che il team è convinto del proprio lavoro, almeno questo abbiamo percepito.”

Che ne pensate di questa notizia, quanto rivelato è in linea con le aspettative che vi eravate fatte o avete invece riscontrato qualche discrepanza? La durata dichiarata è secondo voi adeguata al titolo di Square Enix o qualche ora in più non avrebbe guastato? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!