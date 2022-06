La Disney ha oramai distribuito la licenza dei supereroi Marvel a diversi studi di sviluppo. Tra questi c’è anche Firaxis Games, che è al lavoro su Marvel’s Midnight Suns. Lo strategico con tutti i supereroi più famosi è tornato a mostrarsi in occasione del Kick Off della Summer Game Fest, con un trailer che ha fatto luce sui personaggi presenti all’interno del gioco, ma svelando anche la data di uscita del gioco.

Partiamo ovviamente dall’informazione più importante, ovvero la data di uscita di Marvel’s Midnight Suns. Dopo un primo rinvio, il titolo sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2022. Il gioco arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Tutti coloro che prenoteranno il gioco riceveranno in omaggio una skin di Doctor Strange, chiamata Doctor Strange Defenders Skin.

Il filmato presentato questa sera sono stati mostrati alcuni dei personaggi che saranno presenti all’interno del gioco. Tra i più importanti troviamo sicuramente Spider-Man e Hulk. Il video, che trovate subito qui in basso, mostra alcune novità in merito alla storia e il tutto è accompagnato da un remix di Master of Puppets dei Metallica. Potete visionare il filmato subito qui in basso.

Al momento è tutto. La Summer Game Fest 2022 però è ancora in corso e nel caso emergessero ulteriori novità in merito al gioco di Firaxis Games (e non solo) vi aggiorneremo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.