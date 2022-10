Dopo molteplici rumor e voci di corridoio, finalmente Sony e PlayStation hanno annunciato quella che sarà la data di lancio su PC dell’apprezzatissimo Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Come molte delle più importanti esclusive Sony, sapevamo che anche le recenti avventure videoludiche dello Spider-Man di Miles Morales sarebbero arrivate ai giocatori PC, e proprio qualche istante fa un nuovo trailer ci ha svelato quando potremo tornare a vestire i panni di questa versione dell’Uomo Ragno.

Dopo l’uscita di Marvel’s Spider-Man (lo potete acquistare su Amazon), Insomniac Games ha deciso di dedicare una nuova avventura stand-alone anche allo Spider-Man di Miles Morales, portandoci a scoprire il suo punto di vista in una New York tutt’altro che libera da temibili villain. Del possibile arrivo di Marvel’s Spider-Man Miles Morales su PC se ne era discusso molte volte in passato, ma ora è tutto pronto affinché il gioco arrivi su Steam il prossimo 28 novembre 2022.

Ebbene sì, come già successo anche con la stragrande maggioranza delle esclusive PlayStation sarà Steam la casa PC di Miles Morales, ma le novità per questa esperienza targata Insomniac Games non terminano qui. Questa versione PC del gioco, infatti, supporterà le più recenti tecnologie di upscaling per il miglioramento delle prestazioni, come NVIDIA DLSS 3. Parliamo di una tecnologia per le GPU GeForce RTX della nuova serie 40 che combina Super Resolution DLSS, DLSS Frame Generation e NVIDIA Reflex per aumentare il frame rate a nuovi livelli.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales swings onto PC November 18. Full details on the PC features and pre-purchase bonuses: https://t.co/gtLDcvsaKG pic.twitter.com/kv0PPZ4ueI — PlayStation (@PlayStation) October 13, 2022

Ma non ci si ferma qui, dato che il gioco è completamente ottimizzato per supportare il formato ultra-wide con proporzioni di 21:9, 32:9 e persino 48:9 quando si utilizzano configurazioni a tre monitor. Nel menù delle opzioni grafiche, inoltre, saranno presenti molte funzioni personalizzabili come: la qualità delle texture, il livello di dettaglio, la densità del traffico e della popolazione a New York, il campo visivo, le modalità di rendering in finestra, a schermo intero e molte altre opzioni.

Infine, per tutti coloro che prenoteranno Marvel’s Spider-Man Miles Morales verranno regalati una serie di contenuti come: due costumi, un gadget sbloccabile fin dall’inizio e tre punti esperienza da assegnare a piacimento.