Siamo quasi a due anni di vita di PlayStation 5 e ancora oggi molti appassionati fanno fatica ad acquistare la console di ultima generazione Sony. La situazione delle scorte sta durando decisamente troppo, ma nonostante questo sono numerosi gli store, digitali e non, che si sono attrezzati con liste d’attesa o pre-ordini speciali per vendere PS5. Stando a Sony, però, questa moria di scorte potrebbe finire a partire dall’anno prossimo, con la compagnia nipponica che stima di riuscire a vendere un buon numero di piattaforme nel prossimo anno fiscale.

A svelare queste stime di Sony è stato un recente report riportato anche dalla neonata redazione di Insider Gaming, grazie alla quale scopriamo che diverse fonti, non meglio specificate, avrebbero confermato che la compagnia si aspetta di vendere 30 milioni di PlayStation in tutto il corso dell’anno fiscale 2023. La durata di questo periodo va dal mese di marzo 2023 e si concluderà esattamente un anno dopo a marzo 2024.

In tutto questo si è tornati a parlare anche di un possibile nuovo modello di PS5 (potete acquistare un DualSense su Amazon) con un’unità disco che, presumibilmente, andrebbe a fare il paio con il modello only digital della console Sony. Sempre stando alla redazione di Insider Gaming, la produzione di questo nuovo modello con unità disco rimovibile dovrebbe iniziare nel corso del mese di aprile 2023, con la console che potrebbe debuttare sul mercato nel mese di settembre dello stesso anno.

Al momento tutto tace in via ufficiale, con Sony che non sembra voler battere alcun colpo comunicativamente. Sono passati diversi mesi dall’ultimo appuntamento comunicativo della compagnia, e molti fan iniziano a spazientirsi mentre invocano a gran voce un nuovo State of Play. Con l’uscita ormai vicina del nuovo God of War Ragnarok c’è chi si aspetta un appuntamento dedicato alla nuova esclusiva, ma per il momento non ci sono segnali di un nuovo evento a tal proposito.