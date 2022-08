Oramai ci siamo: il 12 agosto 2022 debutterà ufficialmente Marvel’s Spider-Man Remastered su PC. Il gioco sbarcherà questo venerdì su Steam ed Epic Games e nonostante le caratteristiche hardware siano in circolazione da diverso tempo, è tempo ora di dare uno sguardo ai requisiti. Come? Grazie a una pratica tabella prodotta da Nixxes Software, first party di PlayStation che aiuta i team di sviluppo di Sony a convertire i loro giochi per PC.

Nel corso della giornata odierna, Nixxes Software ha infatti deciso di condividere tutte le informazioni relative ai requisiti hardware di Marvel’s Spider-Man Remastered. Lo premettiamo subito: non si tratta di un gioco leggero. Nonostante i requisiti minimi siano davvero bassi, per far girare al meglio il gioco dell’Uomo Ragno, esclusiva console PS4 e PS5, sarà necessario un PC davvero potente e al passo con i tempi.

La tabella, che potete vedere poco più in basso, si divide in cinque configurazioni: una per i requisiti minimi, una per i raccomandati, una per i pre set ad alto e le ultime due per i pre set ad alto con Ray Tracing attivo. Per far girare il gioco ai requisiti raccomandati, quindi con una risoluzione a 1080p e 60 frame al secondo, sono necessari una GTX 1060 da 6GB oppure una AMD Radeon RX 580. Discorso diverso, invece, se si punt aal 4k a 60 frame al secondo: in quel caso è necessario dotarsi di una GeForce RTX 3070 o una AMD RX 6900 XT. Per il ray tracing in 4K e 60 frame al secondo sarà necessario dotarsi di una GeForce RTX 3080 o di una AMD Radeon RX 6950 XT. Potete trovare tutti i requisiti nell’immagine poco più in basso.

Come dichiarato in apertura, Marvel’s Spider-Man Remastered debutterà il 12 agosto 2022 su Steam ed Epic Games Store. Nel corso dei prossimi mesi Sony pubblicherà due ulteriori giochi della sua line-up di PS4 e PS5, ovvero Uncharted 4 e The Last of Us Parte 1. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.