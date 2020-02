Mass Effect, la maggior parte dei giocatori faceva prendere al protagonista scelte da Eroe

La serie di Mass Effect permetteva ai giocatori di fare in modo che il protagonista dell’avventura potesse prendere scelte più o meno morali. In base a questo sistema c’erano due strade che era possibile percorrere: quelle da Eroe (Paragon, in originale) e da Rinnegato (Renegade). Solitamente la seconda tipologia di scelte aveva esiti più violenti e per certi versi inaspettati nelle varie scene in cui questo sistema era stato implementato ma a quanto pare la maggior parte dei giocatori avrebbe scelto di dare al protagonista dei valori morali.

A rivelarlo, con tanto di percentuale, su Twitter è stato John Ebenger che aveva lavorato alla serie Bioware come cinematic designer. Rispondendo a un messaggio ironico di un utente proprio sulle scelte di questo tipo che alcuni giochi consentono di fare, lo sviluppatore ha spiegato che la maggior parte degli utenti aveva preferito comportarsi da Eroe: «Qualcosa come il 92% dei giocatori di Mass Effect erano Eroi. E dire che ci siamo messi di impegno anche per creare molti contenuti da Rinnegato».

Molto spesso le scelte da Rinnegato della serie Mass Effect oltre a portare ad azioni “politicamente scorrette” davano vita anche a scene per certi versi divertenti oltre che ad un’alterazione del viso di Shepard. Al tempo dell’uscita della trilogia, non a caso, si diffuse su internet un tormentone a tutti gli effetti sul cosidetto renegade femshep con protagonista proprio una versione femminile del protagonista e le relative scelte da Rinnegato.

Nonostante il grande numero di remaster e remake apparsi nel corso di questa generazione, la serie Mass Effect non è mai stata ripubblicata in una nuova versione. Sopratutto al lancio, il capitolo successivo alla trilogia Andromeda, era stato molto controverso probabilmente sulla scia del discusso finale del capitolo conclusivo della trilogia. Ad ogni modo, negli ultimi mesi, una serie di indizi hanno permesso di ipotizzare che comunque un nuovo capitolo della serie sci-fi possa essere in lavorazione.