Settimana scorsa abbiamo assistito a tutta una serie di annunci che hanno entusiasmato i videogiocatori. Dal ritorno in pompa magna di una saga storica come quella di Monkey Island passando per il remake dei primi due Max Payne, chi ha vissuto diverse epoche videoludiche ha potuto fare un bel tuffo nel passato con queste vecchie perle. Oltre a questo però, c’è stato anche un bel balzo in avanti verso il futuro del videogioco con il rilascio del nuovo Unreal Engine 5, e molti sviluppatori stanno già iniziando a sperimentare realizzando piccoli progetti molto interessanti, come per esempio questa versione di Mass Effect.

Parliamo del progetto Mass Effect: Omega realizzato dallo youtuber conosciuto come ‘Leo Torres’. In poche parole questo appassionato della saga spaziale di Bioware ha voluto rivedere totalmente l’aspetto grafico del titolo sci-fi traslando il tutto in Unreal Engine 5. Il nuovo motore grafico ci ha già lasciati a bocca aperta svariate volte in questi mesi, ma averlo in azione su Mass Effect è sicuramente un bel vedere.

Come viene specificato dallo youtuber in questione, per realizzare questo remake fan-made di Mass Effect non solo è stato utilizzato il nuovo motore grafico Unreal Engine 5, ma anche alcune delle nuove funzionalità proposte dal motore targato Epic Games. Su tutte spiccano le tecnologie Nanite per le texture di gioco e Lumen per aggiungere al progetto riflessi e un’illuminazione globale davvero da next-gen.

Come possiamo vedere nel video pubblicato, lo youtuber ci tiene a mettere in mostra sia una cinematica che una fase di gameplay. Il tutto è ambientato su Omega, la stazione spaziale che gli appassionati della saga di Bioware hanno imparato a conoscere all’interno di uno dei DLC di Mass Effect 3. Il potenziale che ha l’Unreal Engine 5 è spaventoso, e non vediamo l’ora di vedere quanti altri progetti useranno il nuovo motore grafico Epic Games.