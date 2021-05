Mass Effect Legendary Edition, il multiplayer in arrivo?

Mass Effect Legendary Edition è senza dubbio il ritorno della serie che molti giocatori stavano aspettando, soprattutto dopo l’insuccesso di Andromeda. Tornare alle radici della saga è stata sicuramente una scelta azzeccata, soprattutto per farla conoscere a chi ne aveva soltanto sentito parlare. La Legendary Edition, che abbiamo analizzato nella nostra recensione, si è fatta apprezzare, e sembra proprio che Electronic Arts e BioWare vogliano aggiungere ancora un contenuto in essa.

Alcuni giorni fa BioWare ha rivelato che potrebbe decidere di rilasciare il comparto multiplayer di Mass Effect 3 nel nuovo Mass Effect Legendary Edition tramite un aggiornamento. Oltre questa possibile patch in arrivo in futuro, non sappiamo altro riguardo questa possibilità, e i giocatori sono ormai in attesa di scoprire di più a riguardo. Tuttavia, delle novità potrebbero però giungere a breve, dato che un insider potrebbe aver svelato nuove informazioni sull’aggiunta del multiplayer.

Secondo Nick Baker, su Twitter Shpeshal_Nick, Electronic Arts e BioWare potrebbero rivelare il rilascio di questa modalità durante l’EA Play, quindi tra pochissimi mesi. Ricordiamo infatti che la presentazione EA Play 2021 si terrà a luglio, poco più di un mese dopo l’E3 2021. Nel tweet, che trovate di seguito, Baker non afferma con certezza assoluta che il multiplayer arriverà su Mass Effect Legendary Edition, ma che “ci sono possibilità molto buone”. Inoltre, purtroppo non ha neanche specificato quando questa modalità sarà aggiunta al titolo.

Just received word that there's a pretty good chance the multiplayer for Mass Effect 3 in the Legendary Edition will be revealed/announced at EA Play — Nick (@Shpeshal_Nick) May 21, 2021

Molti giocatori hanno già mostrato la loro gioia riguardo questa possibilità, reputando il comparto multiplayer di Mass Effect 3 come uno dei più riusciti di sempre. Tuttavia, date le pochissime informazioni che abbiamo a riguardo è davvero difficile sapere come e quando questa modalità potrebbe essere aggiunta a Mass Effect Legendary Edition, motivo in più per prendere questa notizia con le pinze. Cosa ne pensate voi? Vi piacerebbe poter tornare a giocare online su Mass Effect 3 come facevamo 9 anni fa?