Matrix, l’esperienza in Unreal Engine 5 è già stata distrutta dai giocatori

Lanciata nel corso delle ultime 48 ore, l’esperienza di Matrix in Unreal Engine 5 è semplicemente una tech demo in grado di mostrare ai giocatori le potenziali del motore grafico di casa Epic Games. Nonostante ciò, il prodotto ha saputo subito conquistare l’attenzione degli utenti, soprattutto per la grafica vicinissima al fotorealismo e all’impressionante mole produttiva. Ovviamente i giocatori l’hanno già rotta e un po’ ce lo aspettavamo.

Di puro gameplay, alla fine, l’esperienza di Matrix non ha nulla, se non una breve sessione di sparatoria su binari. Tutto quello che si può fare dunque è solamente perdersi nei dettagli. Qualche giocatore però ha deciso di provare ad uscire dai confini, riuscendoci. Sembra infatti che gli sviluppatori non abbiano inserito nessun tipo di limite in merito e una volta alla guida di un mezzo, basta semplicemente finire in acqua per poter esplorare liberamente. Cioè, ancora più liberamente rispetto a ciò che già si può fare nella tech demo.

Purtroppo c’è davvero poco a fare. Uscire dai confini della mappa vuol dire ritrovarsi in un altro spezzone di città, non dettagliato e senza nessun tipo di collisione. Esiste anche una sorta di game over, difficile da raggiungere e che riporta i giocatori al punto di partenza. Insomma, non proprio l’esperienza “fuori dai confini” che qualcuno sognava. Potete giudicare voi stessi grazie al video che trovate subito qui in basso.

Al momento Matrix Awakens è solamente una tech demo, ma vista la gradita accoglienza da parte degli utenti PS5 e Xbox Series S|X, non è detto che in futuro Warner Bros. non decida di riproporre un videogioco dell’IP cinematografica. Ora è ancora troppo presto ben dirlo, ma la parte shooting ha sicuramente colpito quasi tutti i giocatori che hanno avuto modo di provarla, ma mai dire mai. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.