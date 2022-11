Che McDonald’s sia oramai sempre più interessata al mondo dei videogiochi non è una novità. Nel corso degli anni l’azienda che possiede il marchio di fast food più famoso al mondo è infatti riuscita ad avvicinarsi a questo mondo con una serie di iniziative decisamente interessanti, come quelle legate a Sonic e Overwatch. L’ultima trovata della divisione inglese però è andata un po’ troppo oltre.

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, questa volta McDonald’s ha deciso di lanciare una speciale sedia da gaming. Sedia che però è progettata per rispondere alle esigenze dei giocatori che amano il cibo del fast food. Già, perché al di là dello schienale, tutto il resto è progettato per farvi tenere un hamburger e delle patatine sempre al caldo, grazie ai due bracci posizionati a destra e a sinistra.

Se vi state chiedendo quanto possa costare un simile oggetto, beh, ve lo diciamo noi: non ha prezzo. Non solo perché si tratta di qualcosa di unico nel suo genere, ma proprio perché esiste una sola sedia da gaming targata McDonald’s. E no, non potete averla, salvo non siate residenti in Inghilterra, Scozia e Galles. Questo perché in realtà questa sedia è frutto di un contest molto particolare, nato per sponsorizzare un nuovo panino della catena di fast food.

Sometimes I wonder if I’m subscribed to the right press lists. And then McDonald’s makes a gaming chair. pic.twitter.com/pzmQiy16cd — Louise Blain (@Shiny_Demon) November 7, 2022

Ok, questa sedia molto particolare non si può avere, ma chiaramente se siete in cerca di una sedia da gaming leggermente migliore di questa (e probabilmente più adatta alle vostre abitudini), allora il nostro consiglio è quello di visitare la nostra guida alle migliori sedie del 2022. Magari non vi terranno al caldo le patatine e l’hamburger, ma almeno non correrete il rischio di ungere mouse, tastiera o eventuali controller. E poi, diciamocelo, esteticamente non è proprio il prodotto della catena di fast food più riuscito.