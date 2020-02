MediEvil 2 Remake: il compositore lascia intendere che si farà?

Dopo il ritorno delle prime trilogie di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, anche Sir Daniel Fortesque ha risposto presente all’appello di PlayStation 4, ma a differenza dei personaggi creati da Naughty Dog e Insomniac, la saga di MediEvil è tornata riproponendo solamente un remake del primo capitolo. A quanto pare però, è apparso sul web un indizio che porta subito la mente alla possibilità di vedere annunciato anche il remake del secondo capitolo.

Ci ha pensato il compositore del gioco originale Andrew Barnabas, che ha risposto a un tweet dell’account SaveMediEvil dove compare solamente il numero “2.” La risposta di Barnabas non è stata dettagliata, si è limitato a rispondere: “in realtà …”, con i tre punti di sospensione che non lasciano intendere altro. Il compositore ha anche risposto ad un altro un utente che ha affermato come il remake del primo capitolo non sia stato recepito così bene e che quindi non avrebbe portato anche al remake del sequel, Barnabas però ha prontamente affermato che le informazioni del ragazzo non erano corrette.

Actually….. — Andrew Barnabas (@AndrewBarnabas) February 2, 2020

A differenza del primo capitolo, MediEvil 2 si svolge in un ambiente che si rifà alla Londra del periodo vittoriano. Nonostante sia ritenuto meno riuscito del primo gioco, per i fan che si sono divertiti a rivisitare la prima avventura di Sir Daniel, poter passare dell’altro tempo con il cavaliere scheletrico sarebbe comunque un piacere.

Attualmente non sappiamo se Barnabas stia solo scherzando o se c’è qualcosa di più nelle sue dichiarazioni. Per averne la certezza non possiamo fare altro che attendere un nuovo appuntamento comunicativo di Sony, e vedere se il ritorno di Sir Daniel Fortesque si protrarrà anche per il remake del secondo capitolo. Vi piacerebbe mettere le mani su MediEvil 2 Remake?