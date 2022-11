Pur avendo racimolato milioni di dollari al lancio, ci sono certi aspetti di Call of Duty: Modern Warfare 2 che non piacciono ai giocatori. Che si tratti di un sistema di livellamento delle armi forse troppo impegnativo oppure la classica ondata di ban anomali non importa: non tutti i giochi piacciono al 100%. Uno degli aspetti più criticati del nuovo gioco della serie riguarda però l’UI, definita da molti come un passo indietro rispetto ai precedenti titoli del franchise.

La user interface è stata fortemente criticata da parte dei giocatori, tanto che un fan ha deciso di provare a migliorarla. Il risultato è chiaramente sorprendente rispetto alla versione originale, decisamente più adatta a schermi mobile. Secondo alcuni, infatti, l’UI di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stata progettata per poter avvicinarsi il più possibile alla controparte del gioco mobile della serie, che debuttò nel 2019 su iOS e Android.

Secondo alcuni rumor, Infinity Ward sarebbe al lavoro proprio su una nuova UI per il gioco. Dal nostro punto di vista, però, un aggiornamento simile potrebbe non arrivare a breve. Il gioco è uscito infatti il 28 ottobre 2022 ed è molto probabile che al momento il team di sviluppo sia concentrato su altri aspetti del titolo, come per esempio il bilanciamento delle armi e la rimozione di alcuni bug, oltre che la connessione dei server, non proprio in forma.

Vi ricordiamo, infine, le prossime tappe di Call of Duty: Modern Warfare 2. Il 16 novembre 2022 debutterà il pass stagionale, con tanto di release di Warzone 2, il Battle Royale del franchise. Per ultimo, le modalità competitive del gioco arriveranno solo nel 2023 e saranno realizzate in collaborazione con Treyarch, studio che si dedica solitamente allo sviluppo della saga di Black Ops. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.