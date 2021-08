Metal Gear, la speranza è viva: Konami e co-director di MGSV su un nuovo gioco

In questi mesi c’è stato più di un indizio e più di qualche dichiarazione sulla possibilità del ritorno di Konami con i propri grandi franchise. Le voci di corridoio più numerose sono state tutte su Silent Hill, ma anche la saga di Metal Gear sembra essere incagliata all’interno del turbinio di rumor. Ad oggi non abbiamo ancora nulla di ufficiale sul ritorno di questi franchise, ma le voci non smettono di emergere in rete.

La cosa interessante, è che un recente indizio sul ritorno in pompa magna di Konami arriva direttamente dal profilo Twitter di uno sviluppatore veterano della compagnia giapponese. Parliamo di Ikuya Nakamura, sviluppatore nipponico che oltre ad essere stato coinvolto allo sviluppo di tutti i giochi principali della saga di Metal Gear Solid è stato il co-direttore del tanto discusso quinto capitolo The Phantom Pain.

Come è stato notato da alcuni attenti appassionati, all’interno della biografia del profilo Twitter di Nakamura quest’ultimo menziona di essere attualmente al lavoro su un nuovo gioco non ancora annunciato insieme a Konami. A tradurre il tutto ci ha pensato un utente di Reddit, il quale ci rende più chiaro anche il ruolo che avrà Nakamura in quest progetto ancora misterioso, ovvero ne sarà sia lo scrittore che il game designer.

Entrambi ruoli parecchio importanti nello sviluppo di un videogioco, e Nakamura ha la perfetta esperienza per coprirli al meglio. Ora, però, non ci resta che attendere e scoprire a cosa sta lavorando di concreto il co-direttore di Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Tenendo bene in mente che la maggior parte della sua carriera è stata dedicata al brand di Metal Gear potrebbe davvero trattarsi di un ritorno della saga dopo il tanto criticato Survive, l’ultimo gioco a cui ha lavorato Nakamura.