Metal Gear Solid, il film fan made che chiude il cerchio del quinto capitolo

Dopo che il maestro Kojima ha lasciato Konami, i fan di tutto il mondo ormai si chiedono da anni come potrebbe continuare la saga senza il suo ideatore. Il quinto capitolo della saga di Metal Gear Solid è infatti ormai riconosciuto come uno dei fari di allarme del rapporto tra il director e il publisher che ormai era arrivato ad un punto di non ritorno. Tutti infatti ricordiamo il suo addio a quella che un tempo si poteva definire “casa sua” per poi tornare in pompa magna anche grazie all’aiuto di Sony e a Death Stranding.

Ora che la saga sembra essere giunta ad un punto di femo, sembra che alcuni fan abbiano voluto dedicare un piccolo short film per andare a chiudere il cerchio narrativo che da un certo punto di vista rimane aperto, soprattutto negli ultimi capitoli di The Phantom Pain. Metal Gear Solid è sempre stata una saga vissuta con il cuore da parte dei fan di tutto il mondo, ed esperimenti come questo sono la prova che Hideo Kojima ha davvero creato qualcosa di ineguagliabile con le sue storie e i suoi racconti “di guerra”.

All’interno dello short-film che potete vedere anche all’interno di questa notizia, si vanno a collegare alcuni punti che vengono lasciati incompiuti tra Outer Haven e le vicende di The Phantom Pain. Un piccolo appunto degno di nota è quello che questo piccolo prodotto è italianissimo, un altro fattore che dovrebbe spingervi a vederlo.

Ovviamente non possiamo far altro che consigliarvi di vederlo e magari dirci anche la vostra. Cosa ne pensate di questo lavoro? Intanto vi ricordiamo che questa settimana prenderà il via la Gamescom 2021 che seguiremo in diretta da domani. Potete visualizzare la pagina dedicata all’evento anche comodamente da qui! Inoltre sembra che quest’anno Elden Ring sia in lizza per fare incetta di premi!