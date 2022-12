Da diversi mesi si continua a parlare di un possibile remake di Metal Gear Solid. Di solito si parla di rumor, voci di corridoio, che non hanno mai trovato una conferma vera e propria. Ora però, secondo alcuni fan, il rifacimento del gioco potrebbe essere stato “ufficializzato” da Fortnite, il battle royale di casa Epic Games.

No, non stiamo scherzando. Nel trailer della stagione 4 di Fortnite in tantissimi sono convinti di aver intravisto Gray Fox, chiaramente oscurato per evitare spoiler. “I giocatori pensano di aver visto Gray Fox di Metal Gear Solid nel trailer. Il pattern grafico è sicuramente quello”, si legge in un tweet di HYPEX lanciato nelle scorse ore.

Ci sono diversi motivi per cui questo particolare avvistamento ha portato a una serie di speculazioni, ma il più importante riguarda proprio un possibile remake di Metal Gear Solid. Non ci sarebbe infatti nessun motivo per inserire un personaggio all’interno del Battle Royale se non come materiale promozionale. Chiaramente il tutto al momento è solamente un’ipotesi, ma lo schema dei colori della tuta del personaggio misterioso potrebbe non lasciare spazio a fraintendimenti: quel personaggio sarebbe davvero Gray Fox.

People are seeing Gray Fox from Metal Gear in the trailer, thoughts?? Definitely looks like the same colors pattern.. pic.twitter.com/28fARcwh33 — HYPEX (@HYPEX) December 4, 2022

Al momento è impossibile sapere se davvero Gray Fox sarà inserito in Fortnite, tuttavia il nostro consiglio è quello di non credere troppo alla teoria del remake di Metal Gear Solid. Nonostante Konami in passato abbia lavorato ad alcune sorprese che ci hanno piacevolmente colpito, come per esempio il revival della serie Silent Hill, la verità è che abbastanza improbabile che al momento negli studi nipponici si lavori a un remake del primo gioco di Hideo Kojima per PS1. Se davvero quel personaggio è Gray Fox, è molto probabile che Konami abbia instaurato un rapporto di partnership con Epic Games per l’aggiunta al roster. Insomma, come di consueto vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze e attendere i classici comunicati ufficiali.