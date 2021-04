Metal Gear Solid Remake: il doppiatore di Solid Snake ci crede

Metal Gear Solid Remake, il tanto vociferato e richiesto rifacimento dell’originale opera di Hideo Kojima, sarebbe in lavorazione, stando alle parole di David Hayter (voce di Solid Snake). Il doppiatore ha lanciato l’ennesima voce di corridoio durante un’intervista, rivelando di non aver mai creduto ai rumour sul tanto agognato remake; almeno fin quando non ha ricevuto alcune notizie da un insider non specificato. Ebbene, quelle notizie hanno convinto Hayter sul probabile sviluppo del rifacimento. Inoltre, stando sempre alle sue dichiarazioni, altri titoli sarebbero sotto sviluppo.

David Hayter è sicuramente una fonte affidabile, un volto iconico della saga: infatti, ha doppiato Solid Snake in Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid: The Twin Snakes; Naked Snake in Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear Solid: Portable Ops; Old Snake in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots; Big Boss in Metal Gear Solid: Peace Walker. In oltre due decenni di collaborazione con Konami, però, è stato sostituito da Kiefer Sutherland in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

Nonostante l’affidabilità di Hayter, vi invitiamo a prendere quanto scritto con le pinze, fino a quando non avremo conferme ufficiali da Konami. D’altronde, è lecito considerare più che un’ottima scelta la produzione di Metal Gear Solid Remake, vista l’elevata richiesta da parte dell’utenza di una versione moderna del leggendario gioco, debuttato in Europa nel lontano 1999. Non ci resta che attendere pazientemente una conferma o una smentita. Quale sarà la verità? Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Nel frattempo, date un’occhiata anche a quest’altro rumour: alcuni strani tweet provenienti da un account aperto di recente, hanno avviato un botta e risposta con l’account ufficiale della serie. Cliccate qui per approfondire!