Ci sono grandi giochi del passato che ancora oggi reggono il peso degli anni, e uno di questi è senza ombra di dubbio Metal Gear Solid. Il titolo Konami che vide la luce sulla prima PLayStation è presto diventato uno dei cult più amati dai videogiocatori di tutto il mondo, e ancora oggi è riconosciuto come uno dei migliori titoli della sua generazione. Come se tutto ciò non bastasse, un nuovo video su YouTube ha riportato la leggendaria saga sotto i riflettori svelandone alcuni segreti che non tutti conosceranno.

Il video lo potete trovare pubblicamente sul canale YouTube di DidYouKnowGaming, dove l’attore e doppiatore David Hayter, ovvero colui che ha prestato la voce per dare vita a Solid Snake, ci ha raccontato di una quantità impressionante di contenuti tagliati dalla serie di Metal Gear Solid. Il video è abbastanza lungo ed è impostato come un documentario all’interno del quale vengono narrate una serie di curiosità molto interessanti direttamente dalla viva voce di Hayter.

La serie ha portato tanti appassionati a giocare e rigiocare i vari capitoli principali,(e non solo), a scoprirne man mano i segreti e ad appassionarsi all’universo del franchise gioco dopo gioco. Molti dei contenuti mostrati nel video di DidYouKnowGaming possono apparire già noti ai più veterani della serie Konami, ma siamo sicuri che alcuni di questi contenuti tagliati da Hideo Kojima e dal suo team di sviluppo potranno sorprendervi e incuriosirvi parecchio.

Sebbene la saga di Metal Gear Solid sia tutt’ora ferma, anche a causa della dipartita di Hideo Kojima da Konami, alcuni rumor parlano di un possibile ritorno del brand con una serie di remastered dei capitoli classici usciti nel corso delle prime due generazioni PlayStation. Al momento non esiste nulla di confermato né tantomeno di ufficiale, per questo il nostro consiglio è sempre quello di prendere tutte queste chiacchiere con le dovute attenzioni.