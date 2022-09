Metal: Hellsinger è sicuramente uno dei titoli più scoppiettanti visti durante la Gamescom 2022. Gli sviluppatori, infatti, hanno mostrato un vero e proprio concerto metal per presentare il loro nuovo FPS. Non è un mistero, inoltre, che il titolo attinga pienamente dalla scuola di DOOM e ne prenda alcuni elementi chiave come, appunto, la colonna sonora.

In una recente intervista con PCGN, Matt Heafy, leader dei Trivium, ha confidato di voler in futuro lavorare ad una colonna sonora per DOOM. In attesa che ciò accada, tuttavia, la musica della band americana sarà presente in Metal: Hellsinger. Oltre a loro, saranno presenti moltissimi altri artisti della scena metal per quella che si preannuncia come una soundtrack esplosiva. Lo stesso Heafy, infatti, all’interno della stessa intervista ha sottolineato come The Outsiders stia facendo le cose in grande coinvolgendo grandi nomi come Serj Tankian dei System of a Down, Alissa White-Gluz degli Arch Enemy e i Lamb of God.

Heafy, inoltre, sostiene che nei videogiochi dovrebbe essere presente più musica metal. Per questo motivo, gli sforzi fatti fino ad ora dagli sviluppatori sono così apprezzati. L’artista ha poi sottolineato la sua speranza di essere notato dagli sviluppatori di DOOM e coinvolto nei prossimi capitoli della serie. Dal momento che Mick Gordon, storico compositore della saga, probabilmente, non sarà coinvolto nei prossimi titoli, l’ipotesi che Heafy prenda il suo posto dopo Metal: Hellsinger non sembra del tutto folle.

Inoltre, Heafy è un grande appassionato di videogiochi. L’artista, infatti, è noto per la sua presenza su Twitch e, al termine dell’intervista, ha dichiarato di essere felice che le sue due passioni principali si siano finalmente mescolate. Metal: Hellsinger, infatti, ha dato al cantante la prima opportunità per farsi notare nel mondo del gaming. Il titolo di The Outsiders è previsto per il 15 settembre 2022 e si preannuncia come una fusione esplosiva tra DOOM e Guitar Hero.