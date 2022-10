Grazie al suo ritmo incalzante e alla sua durata non eccessiva, Metal: Hellsinger ha già conquistato gli speedrunner. Che si tratti di run di tipo Any% (che dunque sfruttano glitch e altri modi per accorciare il gameplay) oppure di partite standard, i giocatori si stanno sfidando a suon di record. I tempi di gioco, in entrambi i casi, scendono abbondantemente sotto l’ora per il completamento del titolo.

Nel caso della speedrun Any%, il tempo fissato da adamcoolcat di recente è semplicemente impressionante. Il giocatore, infatti, è riuscito a terminare Metal: Hellsinger in 26 minuti e 47 secondi. Questo tipo di run si distingue per la libertà lasciata a chi le prova di sfruttare ogni mezzo per raggiungere l’endgame. Infatti, guardando il video risulta subito evidente la conoscenza del gioco che adamcoolcat ha acquisito in queste poche settimane dal suo lancio.

Il giocatore, infatti, oltre ad avere un perfetto senso del ritmo che gli permette di infliggere il massimo dei danni ad ogni colpo, riesce a sfruttare diversi glitch. In questo modo, adamcoolcat è in grado di saltare larghe parti della mappa di gioco di Metal: Hellsinger evitando ogni scontro non fondamentale alla conclusione del gioco. Data la precisione richiesta per attivare alcuni di questi glitch, i requisiti fondamentali per una run del genere sono mani veloci e una maniacale ripetizione che porti al perfezionamento. Ottenere un risultato simile, infatti, richiede un numero incalcolabile di tentativi.

Infine, segnaliamo che il record di run di tipo All Forced Encounters appartiene allo Youtuber The Casual che ha terminato il gioco in 49 minuti e 25 secondi. Come accade anche in altri titoli come Elden Ring (che potete acquistare su Amazon), le speedrun stanno contagiando sempre più giocatori e diventano quasi una vera e propria mania. La voglia di realizzare il tempo migliore e mettersi in competizione con altri utenti è dilagante tra gli streamer o anche tra i semplici appassionati.