Le speedrun di Elden Ring sono ormai una garanzia per tutti gli appassionati dei Souls. Da quando il riuscito gioco di ruolo di From Software è stato lanciato a febbraio, i giocatori devoti e masochisti si sono lanciati continuamente nel gioco cercando di ridurre il più possibile i tempi di completamento. E ora c’è un nuovo record, poiché per la prima volta in assoluto, uno speedrunner ha completato il titolo addirittura in meno di cinque minuti.

SeekerTV, che esegue anche speedrun di Deathloop e trasmette in streaming Elden Ring su Twitch, ha pubblicato la run sul proprio canale YouTube, dimostrando come con la giusta combinazione di esperienza, glitch e riflessi fulminei, uno dei giochi di ruolo più difficili del mondo può essere completato nel tempo di cottura di un piatto di tortellini.

Collocandosi nella categoria di speedrunner che sfruttano bug e glitch per accelerare le loro partite in Elden Ring, SeekerTV batte il record precedente di cinque minuti e dieci secondi mantenuto nelle classifiche dall’americano Hyp3rsomniac. Per ottenere risultati simili sono indispensabili alcuni accorgimenti. Ad esempio, i giocatori che si cimentano in queste sfide, escono e ricaricano il gioco per aprire ogni porta, saltando così l’animazione e risparmiando qualche secondo. La cosa più importante, tuttavia, è la conoscenza dei cosiddetti zip glitch che catapultano il giocatore da una parte all’altra della mappa di gioco facendo risparmiare ore preziose di esplorazione.

Questo glitch funziona sfruttando una caratteristica che mette in conflitto le animazioni di blocco e camminata. Quando si attiva questa incongruenza, il gioco risolve catapultando il giocatore in altre zone di mappa. Per riuscire a sfruttare questo trucco, è obbligatorio il blocco tra 129 e 135 fotogrammi, quindi camminare tra dieci o quattro fotogrammi. SeekerTV ha ormai totale padronanza di questa tecnica in Elden Ring e riesce ad attivarla con successo ogni volta, conquistando così il trono degli speedrunner.