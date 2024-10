Metaphor ReFantazio: guida ai finali

Metaphor ReFantazio, il nuovo videogioco di Atlus sviluppato dallo stesso team della saga di Persona, sta pian piano conquistando il cuore ci centinaia di migliaia di videogiocatori con la sua trama intrigante e il suo stile esaltante. Le votazioni della critica sono entusiastiche (qui la nostra recensione) e altrimenti non potrebbe essere per un videogioco così pieno di contenuti; come negli altri Persona anche in Metaphor esistono diversi finali che è possibile raggiungere e all'interno di questa guida li scopriremo tutti.

Vediamo quindi, in questa guida ai finali di Metaphor ReFantazio, tutto quello che bisogna sapere per vedere tutto quello che serve del nuovo bellissimo gioco di Studio Zero!

Come sbloccare il Bad Ending con il principe

Il primo finale si può sbloccare il 9/24 all'interno dell'Ancient Eldan Sanctum; durante una cutscene molto importante per la storia il giocatore verrà messo davanti ad una scelta: selezionando la scelta con cui il protagonista si rifiuta di accettare la realtà dei fatti si sbloccherà il primo bad ending.

Come sbloccare il Bad Ending con Louis

Il secondo finale si sblocca durante il vero e proprio endgame del gioco, una volta che si raggiunge Louis alla fine dello Skybound Avatar (dal 9/26 al 10/25). Al termine del dungeon avremo una lunga conversazione con Louis, il quale ci inviterà a unirci a lui per assecondare la sua visione del mondo; rispondendo positivamente a questo sbloccheremo il secondo bad ending.

Come sbloccare il Bad Ending con More

Il terzo finale si sblocca durante la battaglia finale che accade il 10/26; dopo aver terminato la prima fase ci saranno molteplici cutscene fino a una in cui More salva il protagonista all'ultimo secondo. Durante questa cutscene More rivelerà al giocatore una montagna di informazioni cruciali sui retroscena del gioco, ponendo lui una scelta: accettare o meno tutto questo come la verità assoluta. Se il giocatore accetta quello che More ha detto la storia del gioco si concluderà con il terzo bad ending.

Come sbloccare il vero finale

Il quarto e ultimo finale di Metaphor ReFantazio si sblocca nella maniera più semplice possibile: evitando tutti gli altri finali e concludendo il gioco sconfiggendo il boss finale il 10/26. Questo non vuol dire che sia facile, in quanto è necessario superare una bossfight con tre lunghe fasi, tutte piuttosto complicate ma non vi preoccupate che le soddisfazioni in tal senso non mancheranno di certo!