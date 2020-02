Metro Exodus è finalmente disponibile su Steam ad un prezzo scontato

Dopo un anno di critiche e polemiche uno dei primi titoli oggetto della lunga e scoppiettante battaglia di esclusive tra Steam e l’Epic Games Store è finalmente giunto sulla piattaforma di Valve. Stiamo ovviamente parlando di Metro Exodus, con il celebre titolo di 4A Games che ha quindi fatto il suo esordio su Steam.

A rendere il tutto più interessante è inoltre il fatto che l’interessante titolo, per celebrare degnamente questo atteso sbarco, è attualmente disponibile su Steam ad un prezzo scontato del 40%. Fino al 18 febbraio sarà quindi possibile fare proprio il terzo episodio della celebre saga nella sua versione standard a soli 23,99 euro contro i 39,99 normalmente richiesti. Con la stessa percentuale di sconto è inoltre attualmente disponibile anche la Gold Edition dell’opera. Potete trovarle entrambe direttamente su Steam.

Se il titolo di 4A Games ha quindi fatto il suo esordio sullo store di Valve gli utenti di GOG dovranno però ancora attendere: come vi avevamo riportato non ci sono infatti attualmente notizie per un possibile sbarco del titolo su tale piattafoma.

Metro Exodus è un titolo estremamente valido e pregno di grandissime qualità. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Metro Exodus è un ottimo esempio di come sia possibile integrare elementi nuovi pur preservando e dando maggior spicco ai tratti più caratteristici di una serie. La novità delle sezioni liberamente esplorabili ha aggiunto quantità e varietà all’offerta, permettendo agli sviluppatori di studiare le parti più lineari dell’avventura senza compromessi in termini di intensità. Il viaggio di Artyom e dei suoi compagni a bordo dell’Aurora resta dunque fedele ai tratti somatici che abbiamo conosciuto nei giochi precedenti, arricchito nella sua formula base da elementi completamente inediti e da un comparto tecnico di alto profilo; insomma, dopo tanta metropolitana un po’ d’aria fresca era quello che ci voleva.”