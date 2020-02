Metro Exodus non arriverà a breve su GOG

Tra i primi titoli a salire sul carro dell’Epic Games Store e a far scaturire le inesauribili polemiche sulle esclusive PC possiamo trovare Metro Exodus, con 4A Games che si affido allo store del celebre publisher dietro Fortnite per distribuire su tale piattaforma l’allora attesissimo titolo. Una scelta che, ovviamente, scatenò polemiche su polemiche.

Le cose sono però ora decisamente cambiate e Metro Exodus si sta preparando a sbarcare finalmente ad un anno esatto dall’uscita del titolo, giunto originariamente sulle nostre console ufficialmente lo scorso 15 febbraio 2019, anche su Steam. Una notizia, che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, che ha fatto decisamente felici numerosi giocatori. Purtroppo per vedere Metro Exodus anche su GOG ci sarà da aspettare ancora un bel po’.

La pagina Twitter ufficiale del titolo ha infatti recentemente risposto ad un utente che chiedeva informazioni su un futuro sbarco su GOG di Metro Exodus con queste parole: “Non abbiamo al momento nessun piano per portare a breve termine Metro Exodus su GOG.” Nulla da fare, quindi, per chiunque stesse aspettando il titolo su questa particolare piattaforma.

Ovviamente la risposta data dalla pagina Twitter ufficiale del titolo non chiude assolutamente le porte in faccia a tale possibilità e, anzi, è più che probabile che prima o poi Metro Exodus sbarchi anche su GOG, dove, ricordiamo, sono ad oggi presenti sia Metro 2033 che Metro Last Light, ossia i due capitoli precedenti della celebre saga.

Che ne pensate di questa notizia, siete contenti dell’arrivo del titolo di 4A Games su Steam o lo avete già giocato ai tempi sull’Epic Games Store? Che idea vi siete fatti di questa particolare guerra delle esclusive, secondo voi il tutto porta vantaggi o svantaggi all’utente finale? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!