Metroid Dread: annunciato un nuovo capitolo della saga

Proprio in questi minuti si è tenuto il Nintendo Direct, l’evento programmato dall’azienda nipponica per l’E3 2021. Sono passati diversi anni dal teaser del nuovo capitolo di Metroid, anni che si sono rivelati decisamente turbolenti portando Nintendo a scusarsi con i fan per l’improvviso ritardo di rilascio. Nonostante questo il nuovo episodio con protagonista l’amata Samus risulta essere il più atteso dagli utenti della grande N.

I vertici si sono scusati ulteriormente anche durante lo show di questi minuti promettendo che i lavori riguardanti Prime 4 stanno procedendo molto bene. Nonostante questo è stato presentato Metroid Dread, un nuovo entusiasmante capitolo della serie che riprende i vecchi titoli con una grafica certamente più “moderna”.

Proprio diverse settimane fa, effettivamente, vi abbiamo parlato di un misterioso capitolo di Metroid apparso sullo shop online di Walmart Canada. La gente, comunque scettica, ha pensato a Prime 4, cosa non vera sotto certi punti di vista perché effettivamente si riferivano a questo misterioso Dread. Dal breve filmato, che vi lasceremo proprio qui di seguito, la nostra amata Samus sarà inseguita da questa misteriosa macchina che ricorda un cane robotico, alquanto pericoloso.

Possibile che, nonostante il gameplay sia rimasto praticamente invariato dai precedenti capitoli, saremo inseguiti costantemente da questo terribile nemico? Un po’ come avviene in “Resident Evil con Nemesis”? Per ora non ci è dato sapere, lo scopriremo in futuro. Metroid Dread sarà rilasciato in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 8 ottobre 2021. Per ogni informazione aggiuntiva vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine. Fateci sapere cosa ne pensate di Metroid Dread con un commento qui sotto nella sezione dedicata.