Metroid Dread, tutte le novità nel nuovo gameplay trailer

Metroid Dread torna a mostrarsi con un nuovo trailer del gameplay che mostra la protagonista Samus minacciata dai tanti diversi nemici che abitano l’orrorifico pianeta ZDR. Insieme al nuovo video è stato pubblicato anche un post sul sito di Nintendo chiamato “un’analisi dettagliata dell’ultimo trailer” che aggiunge altri dettagli interessanti a quanto visibile dal trailer.

Nel trailer di Metroid Dred è visibile Samus attaccata da un Chozo misterioso subito dopo essere atterrata su ZDR. I Chozo erano una specie senziente molto avanzata che come scopo di vita aveva quello di portare la pace in tutta la galassia. Le statue di questa specie sono disseminate in molti giochi di Metroid, ma questo è il primo titolo della serie in cui i giocatori incontreranno un Chozo vivo e vegeto. Che ci fa quindi un guerriero Chozo oscuro e ancora invita qui? E perché attacca Samus? Possiamo scoprirlo solo al lancio del gioco, in esclusiva su Nintendo Switch.

Al di là di questo importante elemento di trama, il trailer mostra anche tante scene di gameplay degne di nota: gli appassionati per esempio avranno sicuramente riconosciuto il Kraid, una bestia che Samus ha già avuto modo di affrontare prima di Metroid Dread. Il video introduce anche una moltitudine di abilità ed armi, tra novità e cose già note:

Lo Sprint Istantaneo per esempio consente a Samus di percorrere brevi distanze in tempi fulminei.

per esempio consente a Samus di percorrere brevi distanze in tempi fulminei. Il Radar a Impulsi fa emettere a Samus speciali onde sonore per scandagliare l’ambiente che la circonda, individuando i blocchi che possono essere infranti.

fa emettere a Samus speciali onde sonore per scandagliare l’ambiente che la circonda, individuando i blocchi che possono essere infranti. Il Raggio Gancio le permette di oscillare da un’altura all’altra per sorpassare spazi vuoti.

le permette di oscillare da un’altura all’altra per sorpassare spazi vuoti. Il Missile Gelo ha un effetto congelante come suggerisce il suo stesso nome. In alcuni casi può essere anche sfruttato per superare alcune piattaforme.

ha un effetto congelante come suggerisce il suo stesso nome. In alcuni casi può essere anche sfruttato per superare alcune piattaforme. Il Missile Tempesta consente di sparare raffiche di piccoli missili.

consente di sparare raffiche di piccoli missili. La Bomba Ccrociata esplode in quattro direzioni.

esplode in quattro direzioni. La Supercinèsi permette a Samus di accelerare a una velocità elevatissima che abbatte determinati ostacoli e nemici.

permette a Samus di accelerare a una velocità elevatissima che abbatte determinati ostacoli e nemici. La Cometa si attiva dopo la Supercinèsi per catapultarsi in linea retta per distruggere nemici e ostacoli più resistenti.

si attiva dopo la Supercinèsi per catapultarsi in linea retta per distruggere nemici e ostacoli più resistenti. L’attacco a Vite si attiva dopo un Salto Rotante, consentendo a Samus di avvolgersi di un’energia capace di danneggiare i nemici e danneggiare ostacoli.

Metroid Dread è il nuovo gioco della saga 2D metroidvania annunciato durante l’E3 2021, e in arrivo il prossimo 8 ottobre 2021 con la nuova Nintendo Switch OLED. I giocatori esploreranno il pianeta ZDR per scoprire la verità sui misteriosi e potenti nemici visti nel trailer di oggi. Nell’attesa potete leggere la nostra anteprima.