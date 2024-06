Metroid Prime 4: Beyond è finalmente pronto, arriverà nel 2025

Dopo anni di attesa e un importante cambiamento nello sviluppo, che ha visto il gioco passare nelle mani di Retro Studios, Nintendo ha finalmente presentato Metroid Prime 4: Beyond. Il gioco, destinato a debuttare su Switch nel 2025, promette di farci rivivere le emozioni tipiche dei giochi della serie. Questa volta, l'eroina Samus Aran dovrà affrontare i pirati dello spazio ed esplorare ambienti alieni, sfruttando le proprie abilità per superare gli ostacoli.

Dal trailer, emerge anche il possibile antagonista di Metroid Prime 4: Beyond: un comandante dei pirati dello spazio che sembra controllare due Metroid come animali domestici.

Metroid Prime 4: Beyond era stato annunciato nel lontano E3 2017, ma ha avuto uno sviluppo decisamente travagliato. All'epoca era stato mostrato solamente il logo del gioco e non ci furono notizie fino al 2019, quando Nintendo comunico di aver dovuto riavviare il progetto, affidandolo a Retro Studios, dato che il lavoro svolto dal team precedente non raggiungeva gli standard qualitativi richiesti dall'azienda.

Il nuovo capitolo arriva praticamente 18 anni dopo il precedente Metroid Prime 3: Corruption, che debuttò su Wii nel lontano 2007. La saga finora ha avuto un buon riscontro su Switch, sia con Metroid Dread del 2021 e Metroid Prime Remastered del 2023, quindi è probabile che anche Metroid Prime 4: Beyond abbia un discreto successo, sia tra i fan della saga che tra i nuovi possessori della coonsole Nintendo.