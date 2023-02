Il Nintendo Direct di questa sera ci ha regalato una delle sorprese più interessanti e inaspettate. Sì, avete capito bene: il primo, storico capitolo di Metroid Prime, che debuttò su Nintendo GameCube, è stato rimasterizzato da zero ed è disponibile da oggi per Nintendo Switch. Un annuncio che arriva praticamente dal nulla, visto che nessun leak e nessuna voce di corridoio si era espressa in merito a una possibile rimasterizzazione del gioco.

Chiamato semplicementre Metroid Prime Remastered, il gioco è stato annunciato con un breve video di gameplay, che mostra ovviamente una veste grafica più moderna e nuovi controlli. Non si tratta però di un remake, attenzione: non aspettatevi un livello grafico decisamente migliore e dei cambiamenti a livello di storia, ma di un rifacimento in HD del gioco originale, che debuttò nel lontano 21 marzo 2003 in Europa.

Il gioco mantiene ovviamente lo stesso, classico feeling dell’originale. Il filmato che trovate poco più in basso mostra tutto il lavoro svolto da Nintendo in questi mesi. Interessate notare come il progetto sia stato tenuto nascosto per diversi mesi, se non ovviamente anni. L’elemento più incredibile è però lo shadow drop: il gioco è disponibile fin da subito sul Nintendo eShop, ovviamente per Nintendo Switch.

Se siete fan del gioco e desiderate però una copia fisica, non preoccupatevi: la versione retail del gioco sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2023, appena in tempo proprio per festeggiare i vent’anni dal debutto del capitolo originale su GameCube. Il prezzo è però ancora sconosciuto, ma vi aggiorneremo non appena saranno disponibili più dettagli in merito.

