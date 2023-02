Il 2023 di Nintendo Switch potrà contare anche su Pikmin 4. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il gioco venne formalmente annunciato da Shigeru Miyamoto, creatore della serie in un’intervista a Eurogamer. Era il 2015 e solamente 7 anni dopo (ovvero l’anno scorso) il giocò riuscì a mostrarsi nella sua forma definitiva, con la promessa del suo creatore di un lancio nel 2023. Promessa mantenuta, come annunciato questa sera durante il Nintendo Direct.

Pikmin 4 è una delle esclusive Nintendo Switch più attese da parte dei giocatori e finalmente abbiamo la certezza della relase date. Il gioco sarà disponibile a partire dal 21 luglio 2023. Si tratta di una data estiva, tipica di alcune esclusive Nintendo, a riconferma che il colosso nipponico preferisce lanciare determinati giochi in periodi relativamente tranquilli.

L’annuncio della data di uscita non è però l’unica novità della serie, ma anche da un nuovo video di gameplay. Nel video di gioco sono state mostrate diverse caratteristiche del gioco, dagli ambienti in cui è ambientata la nuova avventura fino alle sequenze di combattimento. Presente anche una nuova creatura, di cui però Nintendo non ha voluto divulgare nessun dettaglio. Il filmato integrale è disponibile subito qui in basso.

Come abbiamo scritto poco sopra, la data di uscita di Pikmin 4 è fissata per il 21 luglio 2023. Non si tratta però dell’unica esclusiva per Nintendo Switch in arrivo quest’anno: salvo ulteriori sorprese, infatti, anche il prossimo capitolo di Zelda è oramai vicinissimo all’esordio. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

