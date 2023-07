Microsoft ha vinto la sua battaglia contro la FTC, e le cose si stanno muovendo anche nel Regno Unito. Qui la CMA, l’autorità di controllo e regolazione locale, ha infatti acconsentito a “mettere in pausa” la battaglia legale, riporta The Verge.

L’autorità di regolamentazione britannica ha bloccato l’acquisizione lo scorso aprile e attualmente rappresenta l’ultimo ostacolo al completamente dell’operazione. In teoria, Microsoft potrebbe decidere di andare avanti senza il Regno Unito, ma è improbabile visto che è uno dei mercati più importanti al mondo.

Il risultato è che non ci sarà l’udienza prevista per il 28 luglio, come ci aspettavamo. Microsoft ha ora concordato con la CMA di sospendere il processo di appello per valutare come modificare la transazione per rispondere alle preoccupazioni della CMA sul cloud gaming.

“Anche se in definitiva non siamo d’accordo con le preoccupazioni della CMA, stiamo valutando come modificare la transazione per rispondere a tali preoccupazioni in modo accettabile per la CMA”, ha dichiarato il presidente di Microsoft Brad Smith.

“Per dare priorità al lavoro su queste proposte, Microsoft e Activision hanno concordato con la CMA che una sospensione del contenzioso nel Regno Unito sarebbe nell’interesse pubblico e le parti hanno presentato una richiesta congiunta al Competition Appeal Tribunal in tal senso”, continua il dirigente.

Portavoce della CMA aggiungono che l’autorità di regolamentazione è “pronta a prendere in considerazione qualsiasi proposta da parte di Microsoft per ristrutturare la transazione in modo da risolvere le preoccupazioni esposte nella nostra relazione finale”.