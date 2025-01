Microsoft è il publisher che ha guadagnato di più a dicembre... grazie a PlayStation

Microsoft ha dominato il mercato dei videogiochi nel dicembre 2024, generando ricavi per 465 milioni di dollari e diventando il più grande editore al mondo su PC, PlayStation e Xbox. Il successo è stato trainato principalmente dalle vendite di Call of Duty: Black Ops 6 e dal lancio di Indiana Jones and the Great Circle.

Secondo i dati di Ampere, azienda specializzata in analisi di mercato, Microsoft ha superato nettamente Electronic Arts, che si è piazzata al secondo posto con 366 milioni di dollari. Il 64% delle entrate di Microsoft nel settore videoludico è provenuto dalle piattaforme PlayStation, evidenziando il successo della strategia multipiattaforma dell'azienda.

Call of Duty (acquistabile su Amazon) ha giocato un ruolo fondamentale in questo risultato. Call of Duty HQ, che include Black Ops 6, ha attirato 38 milioni di utenti mensili a novembre 2023, ponendo solide basi per il mese successivo. Il 25 dicembre, gli utenti hanno trascorso 20 milioni di ore giocando ai titoli della serie.

Il periodo natalizio ha visto anche altri successi significativi. Fortnite ha registrato 30 milioni di ore di gioco il giorno di Natale, con una media di 2,3 ore per giocatore. Inoltre, due nuovi titoli hanno fatto parlare di sé: Marvel Rivals, che ha attirato 29 milioni di utenti attivi mensili, e Path of Exile 2, che ha generato ricavi stimati per 148 milioni di dollari.

Dicembre ha segnato anche un importante passo avanti per gli editori cinesi nel mercato globale dei videogiochi. Oltre a Marvel Rivals (NetEase) e Path of Exile 2 (Tencent), hanno contribuito al successo anche Infinity Nikki (Papergames) e Delta Force (Tencent). Questo ha permesso a Tencent e NetEase di entrare per la prima volta nella classifica mensile di Ampere, rispettivamente al quinto e nono posto.

Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca di Ampere, ha commentato: "La crescente portata globale dei principali editori cinesi aggiunge una nuova dinamica ai mercati dei giochi per console e PC, e inevitabilmente significa una maggiore concorrenza in un settore già ipercompetitivo".

La strategia multipiattaforma di Microsoft, non ancora partita del tutto, sta cominciando già a dare i suoi frutti.