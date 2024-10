Xbox non si fermerà e porterà altri giochi su PlayStation, per buona pace dei fanboy

Microsoft è concentrata nell'estendere la sua presenza nel gaming su nuove piattaforme, almeno secondo quanto affermato dal CEO Satya Nadella nella lettera annuale agli azionisti. L'azienda ha portato quattro dei suoi titoli (Sea of Thieves, Pentiment, Grounded e Hi-Fi Rush) su Nintendo Switch e PlayStation per la prima volta, continuando la strategia di espansione su altre piattaforme.

Nadella ha sottolineato l'obiettivo di Microsoft di "portare grandi giochi a più persone su più dispositivi", evidenziando l'impegno nell'innovazione per offrire ai giocatori maggiori possibilità di fruizione. Chiaramente il servizio Xbox Cloud giocherà un ruolo chiave in questa strategia.

L'acquisizione di Activision Blizzard King ha rafforzato significativamente l'ecosistema gaming di Microsoft, aggiungendo "centinaia di milioni di giocatori" e il controllo di 20 franchise che hanno generato oltre 1 miliardo di dollari di ricavi nel loro ciclo di vita, tra cui Candy Crush, Diablo, Halo, Warcraft, Elder Scrolls e Gears of War.

Nonostante recenti voci su un possibile rallentamento dei porting per altre piattaforme, Nadella ha confermato che la strategia di espansione continuerà, puntando inevitabilmente a diventare un publisher terze parti.

È chiaro che la strategia di Microsoft miri a bilanciare l'espansione su nuove piattaforme con il mantenimento di alcune esclusive chiave come Halo e Gears, nel tentativo di massimizzare la diffusione dei propri titoli pur preservando l'attrattiva dell'ecosistema Xbox. Ma queste sono solo alcune considerazioni, di conseguenza basterà attendere e capire la direzione che vuole davvero intraprendere Xbox nel corso dei prossimi mesi. Una cosa è certa, se si vogliono giocare giochi come Avowed, Fable e South of Midnight, le Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) sembra essere ancora la scelta migliore.