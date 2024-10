Altre esclusive Xbox sarebbero in arrivo su PS5, ma c'è chi smentisce

Microsoft starebbe valutando il porting di alcuni dei suoi titoli più importanti su PlayStation 5, almeno secondo quanto rivelato da un podcaster vicino al mondo Xbox (e che per primo raccontò dei primi porting su PS5). A quanto sembra, giochi come Halo, Fable, Perfect Dark e Gears of War E-Day potrebbero essere in sviluppo per la console Sony, ma la situazione è complessa e in evoluzione.

La notizia arriva in un momento di incertezza per la strategia multipiattaforma di Microsoft. L'annuncio del porting di Indiana Jones per PS5, previsto sei mesi dopo il lancio su Xbox e PC, ha suscitato reazioni negative nella community Xbox. Questo feedback ha spinto l'azienda di Redmond a riconsiderare i suoi piani per futuri porting.

Secondo il leaker eXtas1s (altrettanto affidabile), Microsoft avrebbe "messo in pausa o rallentato" lo sviluppo di alcuni porting per PlayStation 5, senza però cancellarli completamente. In particolare, Halo (possibilmente la Master Chief Collection) e Gears of War E-Day sarebbero "in linea rossa", ovvero al limite di ciò che Microsoft considera accettabile per il porting su piattaforme concorrenti.

È importante sottolineare che nessuno di questi titoli è stato comunque ufficialmente annunciato o confermato per PS5. L'unico gioco Microsoft confermato per la console Sony è Indiana Jones e l'Antico Cerchio, previsto per la primavera 2024 su PS5, mentre arriverà su PC, Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) e Game Pass il 9 dicembre 2024.

Tuttavia, la reazione negativa della community Xbox dimostra che il pubblico è ancora fortemente legato all'idea di esclusive come fattore distintivo delle console (ma questo era ovvio). Microsoft si trova quindi a dover bilanciare l'opportunità di espandere il proprio mercato con la necessità di mantenere la fedeltà dei suoi utenti più affezionati. Che cosa accadrà?