Microsoft Flight Simulator includerà tutti gli aeroporti esistenti al mondo

Microsoft Flight Simulator è sicuramente uno dei titoli che ha saputo creare più interesse ed entusiasmo nei videogiocatori i questi ultimi mesi. Questo grazie soprattutto ai continui aggiornamenti sullo sviluppo condivisi da Asobo Studio tramite dei video diari sempre molto corposi. Uno di questi ultimi video si è concentrato sugli aeroporti presenti nel titolo in uscita esclusivamente su PC e Xbox One.

Nel video, Sven Mestas, Lead Game Designer di Microsoft Flight Simulator ha dichiarato che all’interno del simulatore di volo saranno presenti praticamente tutti gli aeroporti esistenti sulla faccia della terra. Stando alle parole di Mestas, solo su 80 di questi aeroporti ricreati nel gioco il team ha dedicato un’attenzione in più e saranno più realistici di altri grazie a una segnaletica più dettagliata e a una definizione maggiore della superficie.

Spiegando il suo approccio alla ricostruzione degli aeroporti all’interno di Microsoft Flight Simulator, Mestas ha infine dichiarato che “Per raggiungere un nuovo livello di realtà nella simulazione di volo, avevamo bisogno di un nuovo approccio allo sviluppo. Ecco perché abbiamo deciso di innovare modificando gli aeroporti tramite le immagini satellitari reali. Questa tecnica prevede la modifica manuale di ogni aeroporto, il che significa che il team ha dato particolare attenzione ai dettagli di ciascuno di essi per avvicinarli il più possibile alla realtà”.

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator non ha ancora una data di uscita meglio specificata, ma stando alle dichiarazioni di Asobo Studio il titolo uscirà entro quest’anno in escnlusiva su Xbox One e PC (via Microsoft Store). Cosa ne pensate di questo nuovo dettaglio su Flight Simulator? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.