Microsoft Flight Simulator: ecco 50 minuti di gameplay in alta qualità

La prossima generazione di console, PS5 e Xbox Series X, probabilmente stupiranno i videogiocatori con la qualità grafica dei loro titoli; per ora, però, non abbiamo ancora modo di sapere esattamente quali videogame potremo giocare e quanto belli saranno a livello visivo. In realtà, non è del tutto vero, visto che Microsoft Flight Simulator è uno dei giochi in arrivo sì su PC e su Xbox One, ma anche su Xbox Series X.

Ora, infatti, abbiamo modo di vedere il gioco in azione grazie a due video (uno interno alla news, uno in un link che trovate poco sotto). I filmati, che in totale propongo circa 50 minuti di gameplay, provengono dalla versione tech alpha, ma sono uno spettacolo per gli occhi già da ora.

Potete vedere il resto del video gameplay a questo indirizzo. È innegabile che la grafica dia l’impressione di un titolo per next-gen: considerando poi che non è ancora la versione definitiva, c’è pure margine per qualche miglioramento. I filmati mettono in mostra le bellissime ambientazioni, le nuvole volumetriche e il clima dinamico.

Vi ricordiamo che il gioco permetterà di volare in una riproduzione realistica del mondo e i giocatori potranno realizzare il proprio aereo e volare con esso ovunque. Inoltre, il gioco includerà anche ambienti diurni e notturni: il clima avrà anche effetto sul gioco. Microsoft Flight Simulator dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2020. Attualmente non supporta la realtà virtuale, ma è nei piani di Microsoft aggiungerla in futuro.