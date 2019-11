Microsoft Flight Simulator: Ray Tracing e uscita su Xbox Scarlett

Tra gli annunci più interessanti di Microsoft avvenuti all’E3 2019 c’è Flight Simulator. Il gioco è stato recentemente al centro di alcune dichiarazioni dello sviluppatore, il quale ha spiegato che la Realtà Virtuale è uno degli obbiettivi di massima priorità nello sviluppo. Il capo dello studio, Jörg Neumann, ha però aggiunto altre informazioni sul gioco e sullo sviluppo in versione Xbox Scarlett e sui PC più vecchi.

Per iniziare, Jörg Neumann ha spiegato che è volontà del team di sviluppo inserire il supporto al Ray Tracing in tempo reale nelle versioni PC e Xbox Scarlett: ricordiamo infatti che le console di nuova generazione supporteranno il Ray Tracing, una delle novità rispetto all’attuale generazione. Ovviamente quando si parla di RT subito si pensa a un gioco che non potrà mai essere eseguito sui sistemi da gioco meno recenti, ma Jörg Neumann ha affermato che i fan possono stare tranquilli.

A suo dire, i requisiti di sistema sono meno elevati di quel che i giocatori pensano anche perché è possibile gestire le impostazioni con grande libertà, personalizzando l’esperienza a seconda della propria macchina da gioco. Ovviamente i PC meno performanti dovranno accettare una qualità visiva inferiore, ma nel complesso il gioco si fonda su un motore grafico estremamente scalabile.

Non dimentichiamo infatti che il gioco sarà rilasciato su PC ma anche su Xbox One. In futuro arriverà anche su Xbox Scarlett. La data di lancio non è però ora ben definita ma si parla di un generico 2020. Infine, ci viene ricordato che, come ogni titolo di Xbox Game Studios, Microsoft Flight Simulator sarà incluso fin dal D1 su Xbox Game Pass. Diteci, cosa ne pensate del gioco?