Sono già passati due anni dal lancio di Microsoft Flight Simulator, e il titolo di Asobo Studio è ancora oggi uno dei titoli più giocati sia su PC che sulle console Xbox. Parliamo di una saga che ha fatto la storia dei simulatori di volo, e che proprio grazie all’incredibile ultimo capitolo ha saputo attirare le attenzioni di appassionati e curiosi. Ora, a distanza di tutto questo tempo, il gioco ha superato un traguardo incredibile, e proprio per questo c’è da festeggiare.

Sembra che di questi tempi ci siamo molto di cui festeggiare per gli appassionati di Microsoft Flight Simulator. Dopo le celebrazioni dedicate al quarantesimo anniversario del franchise, in queste ore è stato annunciato in via ufficiale che il nuovo simulatore di volo per eccellenza ha superato quota di 10 milioni di videogiocatori. Un risultato magistrale, e che sottolinea ancora una volta quanto questa esperienza sia tra le migliori di sempre sul mercato.

L’annuncio è arrivato insieme a un post pubblicato sul sito ufficiale di Xbox, dove il team di sviluppo ha voluto ringraziare calorosamente tutta la community che dall’estate del 2020 continua a volare su Microsoft Flight Simulator. Insieme ai numeri di piloti, il post celebrativo ha messo l’accento anche su altre statistiche impressionanti che ci permettono di capire quanto questa esperienza sia ancora oggi costantemente popolata.

Per esempio, grazie al post celebrativo abbiamo scoperto che dal lancio del gioco sono stati effettuati 500 milioni di voli, i voli dei giocatori sono pari a 40 miliardi di miglia e sono stati fatti l’equivalente di 10 milioni di viaggi intorno alla Terra e di 200 viaggi di andata e ritorno dalla Terra al Sole. Insomma numeri clamorosi che non fanno altro che confermare quanto sia in salute uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni.

