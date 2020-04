Microsoft Flight Simulator si mostra con nuovi spettacolari immagini

Gli appassionati dei simulatori di volo di tutto il mondo stanno assistendo al ritorno di uno dei capisaldi del genere: Microsoft Flight Simulator. Il titolo sviluppato da Asobo Studio si trova ancora senza una data di uscita, ma è attualmente in atto una fase di testing che sta permettendo a diversi appassionati di mettere le mani in anticipo sul gioco. Durante questa fase, stanno venendo caricati in rete molteplici immagini scattati dai giocatori presi direttamente dal titolo.

Tutto ciò che abbiamo visto fino a questo momento di Microsoft Flight Simulator, mette in risalto un aspetto visivo a dir poco sbalorditivo. I modelli degli aeroplani, le cabine di pilotaggio e il mondo su cui sorvolare sono stati ricreati con minuziosa cura, con dettagli che fanno già pensare con grande ottimismo alla nexg gen.

Le nuove immagini mettono in mostra nuovi modelli di veivoli alle prese con dei voli per tutto il globo. Si passa da scatti che mostrano le fredde zone innevate a tramonti dai colori caldi. Vale la pena far notare che questi scatti provengono da una versione alpha del gioco, quindi è probabile che prima dell’uscita effettiva del gioco il prodotto andrà a migliorare, soprattutto in termini di lato tecnico.

Stando alle passate dichiatazioni di Asobo Studio, Microsoft Flight Simulator dovrebbe uscire quest’anno sulle piattaforme Xbox One e PC, ma al momento è sprovvisto di una data di uscita meglio specificata. Cosa ne pensate degli ultimi scatti fatti nella versione alpha del prossimo Flight Simulator? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.