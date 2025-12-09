Il settore gaming sta vivendo una trasformazione storica nelle dinamiche tra platform holder, e oggi arriva una rivelazione che potrebbe riscrivere la narrativa degli ultimi due anni di strategia multipiattaforma di Microsoft. Jorg Neumann, responsabile di Microsoft Flight Simulator, ha dichiarato in un'intervista a XDA Developers di essere stato lui il primo a proporre internamente il porting su PlayStation 5, e che questa iniziativa avrebbe innescato l'intera ondata di titoli Xbox successivamente approdati sulle console Sony.

La genesi di questa decisione affonda le radici in una problematica tecnica concreta: Microsoft Flight Simulator 2020 era diventato un colosso da 300 GB di spazio su disco, con proiezioni che avrebbero portato il titolo oltre il terabyte considerando la roadmap dei contenuti pianificati. Una dimensione semplicemente insostenibile per la maggior parte degli utenti, che ha spinto il team di sviluppo Asobo Studio a ripensare radicalmente l'architettura del simulatore per la versione 2024. La soluzione adottata è stata quella del "thin client": un client locale di appena 8 GB che fa leva sul cloud streaming per tutti i dati di scenario, texture e modelli 3D del mondo virtuale.

Questa rivoluzione tecnologica ha aperto improvvisamente possibilità prima impensabili. Neumann racconta di aver proposto internamente il porting PS5 circa due anni e mezzo fa, ma di aver ricevuto un rifiuto categorico dalla dirigenza Xbox. La svolta sarebbe arrivata quando un dirigente Sony, appassionato di simulazione di volo, avrebbe contattato direttamente il presidente della divisione gaming di Microsoft per manifestare interesse nel titolo. Secondo Neumann, questo contatto proattivo da parte di Sony avrebbe dato il via a una vera e propria valanga di titoli Xbox diretti verso PlayStation, modificando de facto la strategia di esclusività Microsoft.

Il client di Microsoft Flight Simulator 2024 è stato ridotto da 300 GB a soli 8 GB grazie al cloud streaming, rendendo possibile il porting multipiattaforma

La versione PS5 di Microsoft Flight Simulator 2024 ha debuttato recentemente sul mercato, rappresentando uno dei porting più significativi dell'era moderna in termini di implicazioni strategiche. Il titolo riceverà gratuitamente tutti i futuri World Update e Sim Update, garantendo parità di trattamento con le versioni PC e Xbox Series X|S. Particolarmente rilevante per la community VR è l'annuncio del supporto PlayStation VR2 previsto per il 2026 tramite aggiornamento gratuito, che posizionerà il visore Sony come piattaforma ufficiale per l'esperienza di volo immersiva.

La storia raccontata da Neumann offre uno spaccato raro sulle dinamiche interne delle decisioni platform, dove considerazioni tecniche, pressioni competitive e opportunità di mercato si intrecciano in modi spesso invisibili ai giocatori. Il precedente di Flight Simulator 2020 su Xbox aveva già dimostrato il potenziale commerciale del titolo al di fuori del tradizionale pubblico PC, con milioni di nuovi utenti console che si erano avvicinati al genere simulativo. Questa base di dati concreta avrebbe fornito le prove necessarie per sostenere l'espansione verso altre piattaforme.

L'approccio cloud-based adottato da Asobo Studio rappresenta una soluzione tecnica che potrebbe diventare standard per i titoli di simulazione di prossima generazione, notoriamente affamati di spazio di archiviazione. La capacità di ridurre l'impatto locale senza compromettere la fedeltà visiva apre scenari interessanti anche per altri franchise caratterizzati da world building estremamente dettagliato, dove il bilanciamento tra qualità grafica e requisiti hardware è sempre stato critico per l'accessibilità commerciale.