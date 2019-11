Microsoft Flight Simulator si mostra in un nuovo video durante l’Inside Xbox

Un evento inarrestabile e dal ritmo forsennato, che sta inanellando una novità dietro l’altra: l’Inside Xbox dell’X019 attualmente in corso a Londra è una vera e propria sorpresa per i numerosissimi fan di Xbox, che si stanno ritrovando sovrastati da una grande quantità di trailer e annunci vari. In questa grande carrellata c’è stato spazio anche per Microsoft Flight Simulator, che è tornato a mostrarsi in un lungo e bellissimo video in 4K.

Il video in questione, che potete trovare comodamente qui sotto, mostra il possente progetto di Microsoft in azione e, soprattutto, ci permette di immergerci in diverse sezioni del gameplay dell’opera.

Il futuro simulatore di Microsoft promette di spostare l’asticella del genere ancora più in alto. Microsoft Flight Simulator proporrà infatti una capacità di personalizzazione sempre maggiore, dati provenienti da satelliti e, soprattutto, farà uso del sistema cloud di Azure per gestire una lunga serie di caratteristiche tecniche come l’IA, texture e molto altro ancora. Un’esperienza che si promette a dir poco next gen.

Microsoft Flight Simulator, lo ricordiamo, uscirà nel corso del 2020 su PC e Xbox One e sarà ovviamente compreso, come del resto tutti gli altri giochi prodotti dagli Xbox Game Studios, fin dal lancio nel grande catalogo di Xbox Game Pass.

